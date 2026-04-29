В Госдуме оценили идею объединения майских праздников

Депутат Бессараб: объединять майские праздники будет нецелесообразно

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Объединять майские праздники будет нецелесообразно, заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что объединить праздники по закону можно с помощью отпуска.

Многие россияне при желании объединяют эти два праздника за счет своих отпускных дней, поскольку закон позволяет делить отпуск при условии, что одна из его частей составляет не менее 14 календарных дней, а остальные можно делить даже по дням, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что многих такая идея привлекает из-за возможности провести время на даче. Однако, по ее словам, в ряде регионов России в это время еще слишком холодно для начала дачного сезона.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве изменится график работы соцучреждений в майские праздники. Так, центры предоставления госуслуг будут закрыты 1 и 9 мая, взрослые и детские поликлиники, в свою очередь, будут принимать пациентов в сокращенном режиме.

