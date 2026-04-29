Захарова поблагодарила мировую общественность за поддержку Бутягина

Представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокую признательность российской и международной общественности, выступившей в защиту археолога Александра Бутягина, незаконно задержанного в Польше, передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат подчеркнула, что широкая волна солидарности охватила не только профессиональные круги археологов и историков, но и неравнодушных граждан из самых разных стран мира.

Мы искренне признательны представителям российской и международной научной общественности, которые выступили в поддержку российского ученого. Еще раз хочу сказать — низкий поклон всем тем общественникам, которые буквально изо всех уголков нашей планеты писали обращения в поддержку Александра Михайловича Бутягина, — сказала Захарова.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что возвращение в Россию Бутягина и супруги военнослужащего из российского миротворческого контингента в Приднестровье стало возможным благодаря многоэтапной операции. По данным ведомства, операция была проведена во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии.