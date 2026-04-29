29 апреля 2026 в 15:49

Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго

Путин заявил о готовности российских компаний работать на рынке Конго

Фото: kremlin.ru
Российские компании готовы выходить на рынок Конго, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером республики Дени Сассу-Нгессо. Глава государства отметил, что интерес бизнеса связан в первую очередь с устойчивой внутриполитической ситуацией в африканской стране, передает пресс-служба Кремля.

Наши компании выражают готовность и желание работать на рынке вашей страны, прежде всего, потому что у вас устойчивая внутриполитическая ситуация, и это создает хорошие перспективы для работы бизнеса, — сказал Путин.

Ранее российский президент пригласил Дени Сассу-Нгессо на третий саммит «Россия — Африка» в Москву. По информации Кремля, он поблагодарил коллегу за активное участие в предыдущих мероприятиях.

Также в «Росатоме» сообщили, что корпорация уже прорабатывает проект строительства в Республике Конго двух модульных малых гидроэлектростанций суммарной мощностью 2,6 мегаватта. Данные установки предназначены для электроснабжения удаленных и труднодоступных территорий африканской страны.

