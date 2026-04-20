Росатом построит в Конго две уникальные мини-ГЭС Росатом прорабатывает строительство двух мини-ГЭС в Конго мощностью 2,6 МВт

Госкорпорация «Росатом» прорабатывает проект строительства в Республике Конго двух модульных малых гидроэлектростанций суммарной мощностью 2,6 мегаватта, сообщила пресс-служба компании. Данные установки предназначены для электроснабжения удаленных и труднодоступных территорий африканской страны.

Данные мини-ГЭС отличаются высокой степенью надежности и способны функционировать в круглогодичном режиме в самых сложных климатических условиях. Их внедрение позволит обеспечить стабильным электроснабжением отдаленные и труднодоступные территории страны, — сказано в сообщении.

Ключевыми преимуществами российских установок являются возможность удаленного мониторинга параметров и усиленная противовзломная конструкция, подчеркнули в Росатоме. Успешная реализация пилотного этапа позволит обеспечить чистой электроэнергией около тысячи домохозяйств в сельской местности.

