Росатом построит в Конго две уникальные мини-ГЭС

Росатом прорабатывает строительство двух мини-ГЭС в Конго мощностью 2,6 МВт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госкорпорация «Росатом» прорабатывает проект строительства в Республике Конго двух модульных малых гидроэлектростанций суммарной мощностью 2,6 мегаватта, сообщила пресс-служба компании. Данные установки предназначены для электроснабжения удаленных и труднодоступных территорий африканской страны.

Данные мини-ГЭС отличаются высокой степенью надежности и способны функционировать в круглогодичном режиме в самых сложных климатических условиях. Их внедрение позволит обеспечить стабильным электроснабжением отдаленные и труднодоступные территории страны, — сказано в сообщении.

Ключевыми преимуществами российских установок являются возможность удаленного мониторинга параметров и усиленная противовзломная конструкция, подчеркнули в Росатоме. Успешная реализация пилотного этапа позволит обеспечить чистой электроэнергией около тысячи домохозяйств в сельской местности.

Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Росатом внимательно следит за переговорами Ирана и США, особенно в части атомной тематики. В ходе переговоров сторон, отметил он, ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана.

