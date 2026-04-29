Юрист ответил, что грозит хозяйке 200 сгоревших собак в Нижнем Новгороде Юрист Пирогов: хозяйке 200 сгоревших собак может грозить до пяти лет тюрьмы

Хозяйке, потерявшей около 200 собак в результате пожара в Нижнем Новгороде, может грозить до пяти лет тюрьмы за жестокое обращение с животными, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, следствию предстоит установить, в каких условиях содержались питомцы.

Юридическая оценка действий хозяйки [сгоревших собак] напрямую зависит от результатов двух экспертиз: причин пожара и условий содержания питомцев. Если в ходе проверки подтвердится, что собаки находились в условиях скученности, антисанитарии, отсутствовала вентиляция и нормальный температурный режим, и это привело к их гибели, — в действиях женщины могут усмотреть признаки жестокого обращения с животными. В данном случае также есть отягчающее обстоятельство — в результате пожара погибло около 200 собак. Согласно примечанию к ст. 245 УК РФ, санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, — прокомментировал Пирогов.

Он указал, что, помимо жестокого обращения, в ситуации есть признаки нарушения пожарной безопасности. По словам юриста, владелец обязан был обеспечить безопасное использование постройки. Правозащитник добавил, что следователям также предстоит выяснить, была ли деятельность хозяйки незаконной на фоне возможного отсутствия документов на питомник.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел пожар, в результате которого погибло около 200 собак. Возгорание случилось во дворе частного дома, где загорелась пристройка.