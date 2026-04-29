29 апреля 2026 в 17:06

Стали известны перспективы возобновления сотрудничества России и США

Эйджи: диалог России и США по сотрудничеству в экономике может возобновиться

Роберт Эйджи Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Диалог России и США по возобновлению экономического сотрудничества может начаться в ближайшее время, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент американское правительство занято «немножко другими проблемами».

Я думаю, я надеюсь, что в ближайшее время будет возможность начинать реальную дискуссию. Но пока, как вы видите, американское правительство немножко занято другими проблемами сейчас. Поэтому они должны решить эти вопросы. Потом решить конфликт Украины и России. Надеемся, что это будет в ближайшее время, — высказался Эйджи.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, называть происходящее нормализацией пока преждевременно — до нее еще далеко.

До этого сообщалось, что США остаются приверженными соглашениям, достигнутым на саммите в Анкоридже с участием глав двух государств. Однако обсуждение украинского конфликта поставлено на паузу, поскольку американские переговорщики пока заняты Ближним Востоком.

