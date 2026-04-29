«Подарок к Первомаю»: Росатом анонсировал запуск Курской АЭС-2

Росатом ввел энергоблок №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию с 27 апреля, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, это самый мощный и большой с точки зрения единичной мощности энергоблок в России, передает РИА Новости.

Подарок Родине к Первомаю. Подписан приказ, блок в промышленной эксплуатации. Начиная с этого понедельника, с позавчерашнего дня у нас на один атомный энергоблок в стране больше в промышленной эксплуатации, — сказал он.

В конце января на строительной площадке Курской АЭС-2 стартовал ключевой этап — заливка «первого бетона» в фундамент энергоблока № 3. Работы начались накануне физического пуска первого энергоблока. Новые реакторы типа ВВЭР-ТОИ станут первыми в своем роде: они обладают повышенной мощностью и увеличенным сроком эксплуатации, что знаменует переход к современному этапу атомной энергетики.

До этого в Росатоме заявили, что первый энергоблок Курской АЭС-2 был интегрирован в единую энергетическую систему России 31 декабря в 12:05 по московскому времен. В госкорпорации уточнили, что блок уже вышел на мощность 240 МВт.