29 апреля 2026 в 16:58

«Подарок к Первомаю»: Росатом анонсировал запуск Курской АЭС-2

Росатом запустил первый энергоблок Курской АЭС-2

Курская АЭС Курская АЭС Фото: Павел Львов/РИА Новости
Росатом ввел энергоблок №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию с 27 апреля, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, это самый мощный и большой с точки зрения единичной мощности энергоблок в России, передает РИА Новости.

Подарок Родине к Первомаю. Подписан приказ, блок в промышленной эксплуатации. Начиная с этого понедельника, с позавчерашнего дня у нас на один атомный энергоблок в стране больше в промышленной эксплуатации, — сказал он.

В конце января на строительной площадке Курской АЭС-2 стартовал ключевой этап — заливка «первого бетона» в фундамент энергоблока № 3. Работы начались накануне физического пуска первого энергоблока. Новые реакторы типа ВВЭР-ТОИ станут первыми в своем роде: они обладают повышенной мощностью и увеличенным сроком эксплуатации, что знаменует переход к современному этапу атомной энергетики.

До этого в Росатоме заявили, что первый энергоблок Курской АЭС-2 был интегрирован в единую энергетическую систему России 31 декабря в 12:05 по московскому времен. В госкорпорации уточнили, что блок уже вышел на мощность 240 МВт.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
