«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС Экс-нардеп Килинкаров: украинцам будут все чаще повышать налоги по требованию ЕС

Украина будет систематически повышать налоги для своих граждан по требованию Евросоюза, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Киев сможет получать обещанные европейские средства лишь при условии проведения реформ.

Надо понимать, что в Европе никаких альтруистов нет. Просто так они деньги не дают. Любой кредит, который выделяется ЕС для Украины, сопровождается либо политическими, либо экономическими требованиями. Вот они одобрили последний транш в €2,5 млрд (около 219 млрд рублей. — NEWS.ru) Киеву и потребовали провести 173 реформы. Для жителей Украины это уже ругательное слово, потому что если они слышат слово «реформа», значит, их будут грабить. Это синоним грабежа. Поэтому требования будут ужесточаться сейчас, и напряженность внутри украинского общества будет расти, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что у Украины нет альтернативы, так как без финансовой помощи Европейского союза или Международного валютного фонда страна окажется на грани банкротства. Таким образом, по словам экс-нардепа, Киев будет искать пути финансирования, ограничивая экономические свободы граждан.

Смысл ужесточений заключается в том, чтобы оптимизировать расходы. Чем больше Киев добывает денег из украинцев, тем меньше европейцам приходится платить. Поэтому задача состоит лишь в том, чтобы, условно говоря, Украина покрывала львиную долю своих затрат, включая военные, за счет ресурсов своих граждан. Это очень прагматичное, абсолютно циничное решение. Воевать они должны за Европу, но желательно за свои деньги, — заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают ужесточение условий кредита Киеву на €90 млрд (около 7,9 трлн рублей). По информации зарубежной прессы, часть выплат может зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.