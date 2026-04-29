Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками

Кинолог Рытикова: маркировка не решит проблему с бродячими собаками

Маркировка животных не решит проблему с бродячими собаками, рассказала «Ридусу» кинолог Людмила Рытикова. Она отметила, что такой подход позволяет контролировать домашних животных.

Бродячие животные — это не совокупность выброшенных собак, а устойчивые популяции, которые самостоятельно воспроизводятся в условиях окружающей среды. Если владельческое животное теряется, то обычно стая убивает его, поскольку рассматривает как пищевой ресурс, — объяснила Рытикова.

Кинолог подчеркнула, что выброшенные домашние животные никак не влияют на популяцию бродячих стай. По ее словам, такая инициатива может только упростить поиск сбежавших животных.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных и создании единого реестра питомцев. Перечень видов животных, подлежащих маркировке, определит правительство.