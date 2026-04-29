Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами

Танцы помогают снизить уровень стресса и справиться с эмоциями, рассказала «Москве 24» психотерапевт и супервизор Наталия Савенко. Она отметила, что такой вид досуга подойдет для возвращения контакта с собственным телом.

Танец снижает уровень тревоги и стресса, помогает проживать и выражать эмоции, усиливает чувство «я есть», возвращает ощущение живости, — рассказала Савенко.

Психотерапевт подчеркнула, что танец также положительно влияет на коммуникативные навыки. По ее словам, научиться общению и доверию можно через парные виды — сальсу, бачату и танго.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что танцы снижают уровень тревоги и стресса, повышают настроение и помогают принять собственное тело. Врач подчеркнула, что такая активность повышает общий тонус и уровень энергии, укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы.