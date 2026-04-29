Полиция Бурятии изъяла арсенал огнестрельного оружия у местного жителя

В Бурятии полицейские изъяли незаконный арсенал огнестрельного оружия и патронов у 46-летнего местного жителя, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на МВД России. В отношении него возбудили уголовное дело.

В ходе осмотра дома и придомовой территории правоохранители нашли в кладовке и шкафу предметы, схожие с нарезным и гладкоствольным оружием, и 30 патронов. Разрешительных документов у владельца не было. Экспертиза установила, что он незаконно хранил: малокалиберную спортивную и охотничью винтовки, гладкоствольное охотничье ружье, ствол для гладкоствольного оружия, нарезной ствол, патроны к нему и даже часть винтовки Мосина.

Ранее сообщалось, что житель Белгородской области предстанет перед судом за то, что устроил у себя дома склад оружия и боеприпасов. В его арсенале находились автомат Калашникова, пистолет, огнеметы, гранаты и сотни патронов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.