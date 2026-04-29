Пятеро подозреваемых задержаны по делу о смертельном пожаре в Москве

Пятеро подозреваемых задержаны в Москве после пожара в строящемся жилом доме на севере города, в результате которого погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, задержанные несут ответственность за соблюдение требований безопасности на объекте. Все они занимают руководящие должности в структурах, связанных со строительством.

В рамках уголовного дела задержаны: бенефициар застройщика, который единолично возглавлял компанию-застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта, генеральный директор компании-застройщика, директор по строительству генерального подрядчика, руководитель отдела общестроительных работ генерального подрядчика, производитель работ генерального подрядчика, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, причиной трагедии стало отсуствие работающих систем сигнализации и тушения огня, а также складирование легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, на одном из этажей были возведены 20 бытовок без окон и систем вентиляции.

До этого в подмосковной деревне Аревское в строительной бытовке спасателями были найдены тела троих мужчин, которые не подавали признаки жизни. Следователями установлено, что причиной их смерти могло стать отравление угарным газом.