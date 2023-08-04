Штраф и даже тюрьма: какое наказание ждет уклонистов от мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Осенью в Госдуму РФ на рассмотрение будет внесен законопроект о тюремном сроке за уклонение от службы по мобилизации. Об этом заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Какое наказание за уклонение от службы по мобилизации уже предусмотрено в России?

Картаполов отметил, что данный проект следует принять для «выравнивания ситуации». По его словам, в Уголовном кодексе России уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы, поэтому нововведения станут актуальными.

«Сам законопроект мы пока что не вносили, планируем сделать это в будущую осеннюю сессию. Когда он будет принят, сказать пока трудно. Но на наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости», — подчеркнул депутат.

Уточняется, что законопроектом предлагается внести в статью 328 УК РФ третью часть, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Документ предусматривает в качестве наказания штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Российское правительство высказалось в поддержку инициативы.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от срочной и альтернативной гражданской службы

Действующие нормы УК предполагают уголовную ответственность за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы при отсутствии законных оснований. За уклонение от призыва грозит лишение свободы на срок до двух лет, а за уклонение от гражданской службы — арест на срок до шести месяцев. Ответственность за уклонение от призыва по мобилизации или в условиях военного времени на данный момент не уточнена.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от службы по мобилизации в России

Президент России Владимир Путин 31 июля 2023 года подписал ряд законов, которые ужесточают ответственность за нарушения правил призыва, в частности за неоказание содействия военкоматам при мобилизации. Они вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Неявка в военкомат без уважительной причины будет караться штрафом в размере 30 тысяч рублей. На данный момент по ст. 21.5 КоАП предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч руб. Штраф за несообщение о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде страну будет увеличен — от 5 тысяч до 15 тысяч руб. (сейчас от 500 до 3 тысяч руб.).

Подписанный Путиным закон вводит новую ст. 19.38 в КоАП, которая предполагает административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Должностные лица в случае нарушения будут оштрафованы на 60–80 тысяч руб, юридические — на 400–500 тысяч руб. На такие же суммы будут оштрафованы те, кто не обеспечил поставку техники в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части. Штраф за непредоставление в военкомат списков для учета граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, будет увеличен до 50 тысяч руб.

Читайте также:

В Госдуме объяснили, зачем нужно наказывать за уклонение от мобилизации

Кабмин поддержал проект об уголовном наказании за уклонение от призыва

Юрист рассказал, могут ли мобилизовать россиян с бронью