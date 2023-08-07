Прохор Шаляпин объяснил свое нежелание участвовать в СВО Певец Прохор Шаляпин объяснил нежелание участвовать в СВО отсутствием военного опыта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин объяснил свое нежелание участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине отсутствием соответствующего опыта и знаний — он всю жизнь занимался музыкой и продолжит дальше свое дело. В беседе с Пятым каналом артист уточнил, что военные изначально выбрали свой путь, обучались этому, а также строили свою карьеру. Шаляпин призвал каждого «отвечать за свою деятельность».

Есть люди, которые занимались военным делом изначально, поступали в институты, в училища. Это люди, которые учились этому делу, понимаете, получали от государства квартиры, преференции, зарплаты, карьеру и так далее. То есть они выбрали изначально этот путь. Давайте каждый будет отвечать за свою деятельность, — пояснил певец.

По словам артиста, общество в последнее время сильно изменилось на фоне происходящих событий. Он подчеркнул, что также появилось много необоснованный агрессии. Шаляпин заметил, что устал от комментариев с вопросами, почему он не находится на передовой.

Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, абстрагировался от происходящей вокруг ситуации. Так он прокомментировал высказывания художественного руководителя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева об отказе певца посетить горячие точки.