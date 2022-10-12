Мобилизация звезд: кто готов служить и участвует в СВО, а кто просит бронь NEWS.ru выяснил отношение деятелей культуры к частичной мобилизации и их готовность отправиться в зону проведения военной спецоперации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз кинематографистов под руководством Никиты Михалкова и Союз театральных деятелей, возглавляемый Александром Калягиным, ищут способы обеспечить бронью от частичной мобилизации представителей творческих профессий. Чем они мотивируют желание добиться отсрочки от службы для деятелей культуры, как сами актеры, режиссеры относятся к перспективе уйти на фронт и кто уже, не дожидаясь повестки, отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца — в материале NEWS.ru.

Почему Михалков, Сельянов, Калягин просят об отсрочке для деятелей культуры?

10 октября на сайте Союза театральных деятелей была опубликована форма заявления в военный комиссариат и Межведомственную комиссию по вопросу бронирования сотрудников, «без которых деятельность театра может быть существенно затруднена». Составив списки, руководители учреждений могут попытаться добиться «освобождения (брони) от частичной мобилизации работников, планируемых к участию для выполнения государственного задания по культурно-художественному обслуживанию воинских частей и соединений».

Ранее с аналогичными просьбами о предоставлении брони работникам кинематографа к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратились председатель Союза кинематографистов Никита Михалков и глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Михалков попросил об отсрочке для тех специалистов киноотрасли, кто занят в производстве общественно значимых проектов. Сельянов предложил «не привлекать на военную службу сотрудников всех кинокомпаний, производящих аудиовизуальный контент, вне зависимости от того, создается ли он по заказу телеканалов или в рамках независимого производства с дальнейшим лицензированием».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Михалков

По мнению кинорежиссера, сына народного артиста СССР и участника Великой Отечественный войны Владимира Басова (1923–1987) Александра Басова, деятели кино, пытающиеся получить бронь для своих сотрудников, «неправы политически». Он считает, что просьбы о предоставлении отсрочки для актеров «ухудшают реноме интеллигенции, отношение к которой у большинства россиян в последнее время крепко ухудшилось из-за безобразного поведения некоторых персон».

А теперь они, эти звездные личности, еще, как выясняется, и Родину защищать не желают. То есть это (попытки добиться брони через разные обращения. — NEWS.ru) выглядит некрасиво и глупо, — считает Александр Басов.

По мнению Басова, «мобилизация сварщика седьмого разряда будет куда более серьезной потерей для общества, чем призыв актера». Он посоветовал деятелям культуры «поменьше орать и не поднимать хайп».

В беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди согласилась с тем, что тем актерам, которые были заняты в общественно значимых фильмах и спектаклях на момент объявления частичной мобилизации и продолжают исполнять эти роли сейчас, можно было бы предоставлять бронь от призыва. Она напомнила, что во время Великой Отечественной войны были сняты такие культовые картины, как «Жди меня», «В шесть часов вечера после войны», «Два бойца», «Небесный тихоход» и другие. По мнению члена Совета Федерации, работа задействованных в этих фильмах артистов была «не менее важна, чем подвиг солдат на передовой, так как эти картины поднимали дух наших бойцов».

Кинофильмы и спектакли должны нести людям столь необходимую им идеологическую составляющую. Поэтому для актеров, которые на момент частичной мобилизации заняты в действительно общественно значимых проектах, я думаю, возможно рассмотреть вопрос получения брони, — считает сенатор.

Остальные находящиеся в запасе актеры, по мнению Ковитиди, обязаны выполнить свой гражданский долг. Она отметила, что некоторые деятели кино, не дожидаясь получения повестки, «уже идут добровольцами защищать свое Отечество» по примеру того, как это делали в годы ВОВ народный артист СССР Анатолий Папанов (1922–1987), народный артист СССР Юрий Никулин (1921–1997), народный артист РСФСР Георгий Юматов (1926–1997), народный артист СССР Михаил Пуговкин (1923–2008), народный артист СССР Владимир Этуш (1922–2019), для которых «любовь к Родине была отражена в их творчестве, правдивом и понятном каждому из нас».

«Какая польза от хилого артиста в окопе?»

К настоящему времени известен только один пример, когда известный артист отправился добровольцем в зону СВО: звезда сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов. В телефонном разговоре с NEWS.ru он сообщил, что «прямо сейчас находится на боевых позициях». Говоря о причинах решения отправиться в зону СВО добровольцем, актер пояснил, что «так решил — здесь я сейчас нужнее».

NEWS.ru связался с другими деятелями культуры и выяснил, как они относятся к частичной мобилизации и перспективе уйти на фронт.

Заслуженный артист России, юморист, пародист Николай Лукинский рассказал, что является офицером запаса и при необходимости готов влиться в ряды Вооруженных сил РФ и участвовать в специальной военной операции на Украине. Звезда программы «Аншлаг» призвал россиян не уклоняться от призыва в рамках частичной мобилизации, назвав службу «святой обязанностью».

Я служил в Моздоке еще в советское время, у меня даже имеется медаль за службу на Кавказе. Являюсь офицером — был старшим техником по обслуживанию авиационного оборудования. Как Родина прикажет, так и надо делать. Призовут — пойду. Хотя я уже по возрасту не подхожу (Лукинскому 62 года. — NEWS.ru). Но в ситуации, о которой сейчас не хочется думать, пойдем все. Это святая обязанность, — подчеркнул Лукинский.

Актер театра и кино, телеведущий Егор Бероев заявил, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации и согласится отправиться на фронт. Он добавил, что в настоящее время его друзья, которые служат в рядах ВДВ, находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Если мобилизуют — пойдём. Почему нет? Пойдём! — заверил Егор Бероев.

Народный художник России Никас Сафронов усомнился в необходимости призыва российских певцов и актеров в рамках объявленной частичной мобилизации. По его словам, большинство артистов склонны к паникерству, «не служили, никогда не видели ружья и падают в обморок при виде крови». Сафронов отметил, что имеет опыт службы в ракетных войсках и в случае получения повестки «не будет искать лазейки», а отправится в зону СВО.

Необходимость призыва знаменитостей в рамках частичной мобилизации Сафронов назвал «неоднозначным вопросом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никас Сафронов

С одной стороны, неважно, кем вы являетесь — спортсменом, блогером, артистом или музыкантом. Вы в любом случае обязаны жить по законам своей страны. И в смысле частичной мобилизации закон един для всех. Если Родина приказала мобилизоваться, следует это сделать, а не искать возможные лазейки, — отметил Сафронов.

При этом художник усомнился в уместности пребывания ряда деятелей культуры в зоне СВО.

Какого энтузиазма при объявлении о мобилизации вы ждете от певца или актеришки, худого и сутулого? От людей, которые в большинстве своем в армии не служили и ружье-то не видели никогда, мало проку в зоне СВО. Некоторые в обморок падают при одном виде крови. Ну запустите их на передовую, и что дальше? Какая польза от хилого артиста в окопе? — задался вопросом художник.

Кроме того, деятели искусства, по мнению Сафронова, «от природы склонны к фантазированию и преувеличениям», поэтому «в сложных обстоятельствах часто начинают паниковать».

Некоторые из них не способны не только совершить подвиг, они не в состоянии даже адекватно оценивать ситуацию. Примером тому являются истерики после начала СВО, которые публичные фигуры устраивали и продолжают устраивать преимущественно в социальных сетях. Так что нечего паникерам делать в зоне СВО, — заявил Сафронов.

Актер сериалов Вадим Колганов, который с самого начала СВО выступает с концертами перед военнослужащими и возит гуманитарную помощь в ДНР, подтвердил, что «не каждый деятель культуры способен управляться с автоматом даже при желании, да и физические данные не у каждого хорошие». По его мнению, артист «может приносить пользу стране независимо от того, есть у него бронь или отсутствует».

Фото: vadimkolganov/vk.com Вадим Колганов

Можно ездить с концертами, поддерживая боевой дух армии. Можно возить гуманитарную помощь. Вариантов немало, было бы желание, — подчеркнул Вадим Колганов.

«От этих предателей можно дождаться только пулю в спину»

Блогер, журналист Вадим Манукян заявил, что «брони достойны лишь те артисты, кто снимается в патриотических фильмах, а не во всех подряд». Однако по мнению кинорежиссера Юрия Кары, снявшего в 1987 году фильм «Завтра была война» по повести Бориса Васильева, «современных картин, за работу над которыми следовало бы давать бронь, на отечественных экранах не было давно».

Что-то я не знаю ни одного действительно достойного и нужного проекта сейчас. Я не говорю, что авторы неталантливы. Наоборот, очень талантливо поливали грязью наш народ и нашу страну. Один из самых ярких примеров — «Левиафан». Эту картину и ей подобные на экраны выпускать не следовало бы. Не то что давать им (создателям проектов. — NEWS.ru) бронь, — отметил Юрий Кара.

Режиссер выступил против того, чтобы «насильно загонять в окопы» деятелей культуры, покинувших Россию после начала СВО и объявления частичной мобилизации.

Им нечего делать в зоне СВО. От этих предателей можно дождаться только пули в спину, а не поддержки в тяжелые для Родины времена, — резюмировал кинорежиссер.

Звездам, которые остаются в стране и ищут способ получить бронь, Александр Басов посоветовал «выдохнуть и успокоиться». Он подчеркнул, что «пока не известно ни одного случая, чтобы кого-то из российских актеров вырвали со съемочной площадки и увезли в окопы». Никас Сафронов также призвал деятелей культуры не паниковать, «так как ни о каких вторых и последующих волнах мобилизации в настоящее время речи не идет».