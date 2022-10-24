«Надо отдохнуть»: Чичерина поддержала Красовского Исполнительница Юлия Чичерина посоветовала Красовскому сходить в отпуск

Фото: vk.com/chicherinka

Исполнительница Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина посоветовала журналисту Антону Красовскому сходить в отпуск после скандала в эфире его авторской передачи на RT. Она отметила, что телеведущий — «ценный кадр». По мнению исполнительницы, Красовскому необходимо отдохнуть от стресса и ответственной работы, чтобы «все пришло в норму».

После жестких стрессов, когда хотят тебя убить, а ты чудом выжил, если ты не долгие годы живешь на войне и не привык к смерти и бомбежкам, а работа у тебя очень ответственная, с прямыми эфирами на огромную аудиторию, то на пару недель нужно сходить в отпуск, выключить телефон, и все придет в норму, — написала исполнительница в Telegram-канале.

Ранее в эфире программы Красовского на RT писатель Сергей Лукьяненко вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украины, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, телеведущий предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

Позднее главред RT Маргарита Симоньян остановила работу с Красовским. Адвокат Сергей Жорин отметил, что в высказываниях журналиста четко усматриваются все признаки ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». По его словам, эта часть статьи предусматривает наказание от трех до шести лет лишения свободы.