Симоньян уволила Красовского после призыва топить украинских детей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян уволила директора вещания на русском языке Антона Красовского после призыва топить и сжигать украинских детей. Медиаменеджер назвала «диким и омерзительным» высказывание своего теперь уже бывшего починенного и сообщила о его увольнении в своем Telegram-канале.

Красовский накануне в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко предложил расправляться с украинским детьми. Писатель вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, а местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский и предложил расправляться с несовершеннолетними. Лукьяненко эти мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

На слова журналиста ведущего российского издания с возмущением отреагировала общественность. Точку в истории поставила Маргарита Симоньян.

На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив РТ не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь, — написала главред RT.

Журналист попыталась объяснить, чем вызваны такого рода высказывания со стороны менеджера ведущего издания, назвав их «временным помешательством», и предположила, что Красовский в итоге объяснится за свои слова. Она отметила, что ей сложно поверить в то, что ее сотрудник действительно искренне считает, что надо топить украинских детей.

Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным, — заключила Симоньян.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко предположил, что призыв журналиста Антона Красовского топить и жечь украинских детей, хуливших Россию, был «журналистским приемом». Писатель назвал такие высказывания недопустимыми, поэтому они, по его мнению, «должны остаться на совести» ведущего.