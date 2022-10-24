Адвокат рассказал, что грозит Красовскому за слова об украинских детях Адвокат Жорин: Красовскому может грозить от трех до шести лет лишения свободы

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В высказываниях журналиста RT Антона Красовского, призывавшего топить и сжигать украинских детей, четко усматриваются все признаки ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, эта часть статьи предусматривает наказание от трех до шести лет лишения свободы. При этом юрист считает, что в отношении Красовского никаких уголовных дел возбуждать не будут.

На высказывания Красовского обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин и поручил провести проверку. Это позитивно. Тем не менее, скорее всего, все закончится на приостановке сотрудничества с RT, причем, я так понимаю, это не увольнение, просто приостановили сотрудничество. Эти высказывания более чем дикие. Хорошо, что вообще есть какая-то реакция,— отметил Жорин.

Как подчеркнул адвокат, агрессия и человеконенавистническая позиция Красовского прослеживаются давно. Он увидел положительный момент в том, что общественность и руководство RT обратили на это внимание.

Как правозащитник и адвокат, я, с одной стороны, не призываю никого сажать в тюрьму, привлекать к уголовной ответственности, но с другой стороны, я за равенство всех перед законом, потому что человеку свободных взглядов было достаточной сотой доли подобного высказывания, чтобы оказаться в местах не столь отдаленных. Но в отношении Красовского я уверен, что каких-либо уголовных дел возбуждаться не будет, — подытожил Жорин.

Накануне в эфире RT писатель Сергей Лукьяненко вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних, высказывающихся против России. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

Позднее главред RT Маргарита Симоньян приостановила работу с Красовским. Медиаменеджер назвала высказывание своего подчиненного «диким и омерзительным». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского.

Красовский в свою очередь принес извинения за провокационный призыв. Свои слова журналист ведущего государственного издания объяснил тем, что его «понесло», о чем и написал в своем Telegram-канале.