«Ну, бывает так»: Красовский извинился за слова об украинских детях Красовский объяснился после призыва топить украинских детей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Антон Красовский

Директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский принес свои извинения за призыв «топить и жечь» украинских детей, который он высказал в интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Свои слова журналист ведущего государственного издания объяснил тем, что его «понесло», о чем и написал в своем Telegram-канале.

Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться, — попытался оправдаться Красовский.

Телеведущий попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого», также он принес извинения главреду RT Маргарите Симоньян.

Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите, — написал журналист.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян уволила директора вещания на русском языке Антона Красовского после призыва топить и сжигать украинских детей. Медиаменеджер назвала «диким и омерзительным» высказывание своего теперь уже бывшего починенного и сообщила, что останавливает сотрудничество с ним.