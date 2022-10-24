Бастрыкин поручил проверить высказывание Красовского о детях с Украины

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Russia Today Антона Красовского об украинских детях, сообщает пресс-служба СКР в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что с заявлением к Бастрыкину обратился один из пользователей соцсетей.

Председатель СК России запросил доклады по происшествиям в Москве. <...> А. А. Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений, — говорится в сообщении.

Ранее в эфире RT писатель Сергей Лукьяненко вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

Позднее главред телеканала RT Маргарита Симоньян остановила работу с Красовским. Медиаменеджер назвала «диким и омерзительным» высказывание своего подчиненного и сообщила об остановке сотрудничества с ним.

Красовский в свою очередь принес свои извинения за провокационный призыв. Свои слова журналист ведущего государственного издания объяснил тем, что его «понесло», о чем написал в своем Telegram-канале.