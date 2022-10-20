Путин присвоил певице Чичериной звание заслуженной артистки России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Юлия Чичерина

Президент России Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва, — говорится в указе.

Ранее Чичерина, известная активной поддержкой Луганской и Донецкой народных республик, назвала российских артистов, осудивших спецоперацию на Украине, открытыми предателями Родины, которые пытаются сохранить собственность за рубежом. Она считает, что сомневающихся представителей шоу-бизнеса должны подталкивать в «нужную сторону» ответственные профессионалы. Чичерина также заявила, что во всех образовательных учреждениях детям и подросткам должны прививать патриотические ценности, детские дома должны стать суворовскими училищами, а все высшие чиновники, состоящие на государственной службе, должны иметь военные заслуги и отвечать перед трибуналом. Певица также призвала россиян готовиться к счастливому будущему, в котором нет места «трусам и пройдохам».

На Украине против певицы возбуждено уголовное дело по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом». В заявлении Генпрокуратуры указывается, что артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ и сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.