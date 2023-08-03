Деньги, опека, автобусы: кто из российских звезд помогает семьям Донбасса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Старшенбаум

Актриса Ирина Старшенбаум взяла под личную опеку школьницу из Донецка, получившую ранение ноги при обстреле. Кто еще из звезд российского шоу-бизнеса напрямую помогает семьям и детям Донбасса?

Старшенбаум стала волонтером благотворительного фонда «Доктор Лиза» и взяла под свое шефство девочку Машу, которая нуждается в операциях.

«Я бы очень хотела помочь, дать свою личную заботу пострадавшему ребенку. Помочь ребенку, нуждающемуся в поддержке, деньгах, одежде», — заявила актриса.

Как актер Алексей Серебряков помог девочке из Горловки

Артист решил помогать 13-летней девочке по имени Полина. Во время обстрела Горловки ребенку оторвало ногу и руку.

«Мы многое не можем изменить. Очень многое. Но изменить одну конкретную жизнь ребенка мы можем. И, как знать, может быть, через несколько лет этот ребенок, для которого понятия „милосердие“ и „справедливость“ станут сутью и смыслом человеческого существования, может быть, этот ребенок изменит нашу жизнь», — рассказал артист.

Какую помощь семья из Донбасса получила от Ани Лорак

Певица Ани Лорак материально помогла семье беженцев из Донбасса, где воспитывается двое детей. Год назад они переехали из Луганской области в Подмосковье и нуждались в любой помощи.

Артистка лично подарила беженцам стиральную машинку, одежду для детей, предметы гигиены, бытовой химии и продукты питания. Лорак также помогает детям из интернатов ЛДНР.

«Я с особым трепетом отношусь к детям Донбасса, имея возможность регулярно общаться с семьями с детьми, я вижу, как им сейчас особенно остро нужна наша помощь и поддержка. Именно поэтому я помогала, помогаю и буду помогать детям и семьям с детьми. Ведь они все заслуживают любви», — заявила певица.

Кто усыновил сирот из Донбасса

Сироту из Мариуполя в свою семью взяла детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Мальчик приехал в Москву в составе группы детей, которые были найдены в подвале во время боевых действий.

«Когда мы встречались с детьми, один мальчик сразу запал в сердце. Я почувствовала, что он мне словно родной. У меня всего 10 детей — пятеро рожденных и пятеро приемных. Четверо старших уже взрослые, сын недавно женился, дочь замужем, еще двое тоже живут самостоятельно. Так что Филипп стал сейчас шестым ребенком в семье», — рассказала Львова-Белова aif.ru.

По словам Марии Львовой-Беловой, российские семьи усыновили более 350 детей-сирот из Донбасса.

Как еще знаменитости помогают Донбассу

Помогать жителям Донбасса российские артисты стали 10 лет назад. Привозить помощь людям одним из первых стал народный артист СССР Иосиф Кобзон. В 2014 году он взял под свой контроль вопрос с наличием инсулина в больницах, а когда узнал, что в госпиталях нет средств на зарплаты докторам, отдал свои деньги со словами: «Раздайте людям».

Поддерживает жителей Донбасса и певец Григорий Лепс. Он приезжает как с концертами, так и с гуманитарной помощью.

«Надеюсь, немного отвлечем их от тяжелых будней. Зайдем в госпитали, проведаем раненых ребят, детей и бойцов. Пожелаем им счастья, подарим пластинки и раздадим деньги», — говорил артист.

Актер Иван Охлобыстин привез в Донбасс пять церковных чаш для причастия.

«Привез в разоренные храмы, которые в ближайшее время вряд ли могут себе позволить это. А святое причастие — самое мощное духовное оружие. Две чаши предназначены для ЛНР и три — для ДНР. На них соответственно выгравировано „ЛНР-2022“ и „ДНР-2022“. Чтобы в будущем уже старики-протоиреи показывали их детям и вспоминали это легендарное время» — пояснил он.

Певец Николай Расторгуев вложился в транспортную инфраструктуру Донбасса. Его благотворительный фонд передал властям ДНР 90 пассажирских автобусов, на которых проезд для детей будет бесплатным.

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