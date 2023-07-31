«Рыбарь» сообщил о непрекращающемся обстреле Донецка

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что в течение дня украинские силы продолжают артиллерийские обстрелы Донецка. По его информации, ВСУ применяют в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Минобороны РФ об атаке не сообщало.

«Рыбарь» пишет, что Донецк оказался под массированным обстрелом: в частности, в Ворошиловском районе оказались повреждены административные здания, частные и многоквартирные дома, а также транспортные средства. Telegram-канал сообщает, что два человека погибли, еще как минимум 10 пострадали.

Канал обратил внимание на то, что в Куйбышевском районе города повреждены объекты инфраструктуры, жилые постройки и маршрутные автобусы. Жертвой обстрела, передает «Рыбарь», стал один мирный житель, еще три получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, по сообщению канала, ВСУ атаковали Горловку, Макеевку, Ясиноватую и пригороды Донецка: в Горловке в результате удара погиб мужчина, а в Ясиноватой после удара БПЛА оказался поврежден водоканал.

Военкор Александр Сладков заявил, что удары ВСУ по Донецку являются продолжением массовых убийств. По его словам, он не знает другого народа, который бы так ненавидел Украину, как жители Донбасса.

Также сегодня, 31 июля, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города попал под мощный обстрел. Он уточнил, что в результате прилетов снарядов загорелись маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, количество жертв при обстреле Донецка и Горловки составило четыре человека, еще 11 человек получили ранения.