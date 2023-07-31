В центре Донецка из-за обстрелов загорелся автобус и несколько машин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом. В своем Telegram-канале он написал, что в результате прилетов загорелся маршрутный автобус и два легковых автомобиля. Несколько человек пострадали.

В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и 2 легковые машины. Есть пострадавшие, — написал Кулемзин.

Мэр уточнил, что удары были нанесены из РСЗО HIMARS. Прилеты зафиксированы возле дворца бракосочетания.

По предварительной информации, в Ворошиловском районе погиб один человек, еще трое ранены. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали два мирных жителя, ещё четверо получили травмы.

28 июля площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск. По словам Кулемзина, в этих районах всегда множество людей. В результате обстрела ранения получили двое мирных граждан — мужчины 1983 и 2003 годов рождения.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видеокадры удара ракеты по центральной части Донецка. На кадрах видно, что в этом месте нет военной техники и даже намека на военную базу. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.