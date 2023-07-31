Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех СЦКК: число погибших при обстреле Донецка выросло до четырех

Количество жертв при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации. По данным организации, еще 11 человек получили различные ранения.

По предварительным данным, по улице Челюскинцев, 49 погибли два человека. Ранения получили еще 10 человек. <...> По улице Терриконной, 13 погибла женщина; по улице Терриконной, 17 ранен мужчина. <...> Горловка: по улице Волкова, 5 погиб мужчина, — говорится в сообщении СЦКК.

Кроме этого, представители организации рассказали, что в результате обстрелов были повреждены 17 домов, включая 11 жилых и четыре административных здания. Также под обстрел попали автомобили и автобусы.

Утром 31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города попал под мощный обстрел. Он уточнил, что в результате прилетов снарядов загорелся маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

28 июля площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск. По словам Кулемзина, в этих районах всегда множество людей. В результате обстрела ранения получили двое мирных граждан — мужчины 1983 и 2003 годов рождения.