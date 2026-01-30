Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:48

В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги

Победителем II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги стала военкор Книшенко

Военный корреспондент арабской редакции телеканала RT Анна Книшенко и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова Военный корреспондент арабской редакции телеканала RT Анна Книшенко и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телеведущая, военный корреспондент арабской редакции телеканала RT Анна Книшенко стала победительницей II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Журналистка представила на конкурс репортаж из курского приграничья «Военные медики на передовой». В работе над материалом принимали участие Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов.

Инициатором и организатором премии выступил информационный федеральный сайт NEWS.ru, корреспондентом которого являлся Никита Цицаги. Он трагически погиб под Угледаром в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в июне 2024 года.

Прием работ проходил с 20 октября по 10 декабря 2025 года. Призовой фонд составил 300 тыс. рублей. Чествование победителей прошло в Москве. Награду вручила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова. Она отметила: заявленные работы доказывают, что «журналистика в России — жива».

Такие репортажи, живые и настоящие, доказывают, что журналистика в России — жива. Отдельно хочется отметить, как была подчеркнута схожесть сегодняшних событий и событий Великой Отечественной, — сказала Сабурова.

За время проведения конкурса в редакцию пришли десятки работ. Все они посвящены людям, оказавшимся в тяжелых ситуациях из-за природных, экологических, социально-экономических потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов. Участниками премии стали журналисты, фото- и видеокорреспонденты из Москвы, Белгорода, Тюмени, Кузбасса, Орска, Санкт-Петербурга и других городов.

Работы оценивали представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Сайт NEWS.ru объявил об учреждении ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» в августе 2024 года. К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы печатных СМИ, ТВ, радио, интернет-СМИ, информационных агентств, зарегистрированных в РФ, которые в своих работах освещают важные события через рассказ о людях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях по независящим от них причинам. Победителем I премии «Взгляд сквозь сердце» стал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков.

Никита Цицаги
СМИ
СВО
военный корреспондент
премии
Олеся Казакова
О. Казакова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.