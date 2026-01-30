В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги

Телеведущая, военный корреспондент арабской редакции телеканала RT Анна Книшенко стала победительницей II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Журналистка представила на конкурс репортаж из курского приграничья «Военные медики на передовой». В работе над материалом принимали участие Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов.

Инициатором и организатором премии выступил информационный федеральный сайт NEWS.ru, корреспондентом которого являлся Никита Цицаги. Он трагически погиб под Угледаром в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в июне 2024 года.

Прием работ проходил с 20 октября по 10 декабря 2025 года. Призовой фонд составил 300 тыс. рублей. Чествование победителей прошло в Москве. Награду вручила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова. Она отметила: заявленные работы доказывают, что «журналистика в России — жива».

Такие репортажи, живые и настоящие, доказывают, что журналистика в России — жива. Отдельно хочется отметить, как была подчеркнута схожесть сегодняшних событий и событий Великой Отечественной, — сказала Сабурова.

За время проведения конкурса в редакцию пришли десятки работ. Все они посвящены людям, оказавшимся в тяжелых ситуациях из-за природных, экологических, социально-экономических потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов. Участниками премии стали журналисты, фото- и видеокорреспонденты из Москвы, Белгорода, Тюмени, Кузбасса, Орска, Санкт-Петербурга и других городов.

Работы оценивали представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Сайт NEWS.ru объявил об учреждении ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» в августе 2024 года. К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы печатных СМИ, ТВ, радио, интернет-СМИ, информационных агентств, зарегистрированных в РФ, которые в своих работах освещают важные события через рассказ о людях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях по независящим от них причинам. Победителем I премии «Взгляд сквозь сердце» стал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков.