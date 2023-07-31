«Продолжение массовых убийств»: Сладков об ударах по Донецку Сладков назвал продолжением массовых убийств украинские удары по Донецку

Фото: МО Украины

Удары ВСУ по Донецку являются продолжением массовых убийств, написал в своем Telegram-канале военный журналист Александр Сладков. По его словам, он не знает другого народа, который бы так ненавидел Украину, как жители Донбасса.

Раньше мы снимали и снимали результаты украинских обстрелов — год, два, три, четыре года, пять лет, шесть, семь, восемь... Вот так долго по Донецку, Горловке, Ясиноватой били. Мирных людей уничтожали. И вот эти украинские обстрелы — это не ответные удары, это продолжение массовых убийств Украиной народа Донбасса, — написал Сладков.

Он добавил, что кошмары в украинских городах начались до начала проведения военной операции. Сладков рассказал о том, как год назад слышал от президента России Владимира Путина, что тот не хотел бы видеть Крещатик в развалинах.

31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города попал под мощный обстрел. Он уточнил, что в результате прилетов снарядов загорелись маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

Количество жертв при обстреле Донецка и Горловки составило четыре человека. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, еще 11 человек получили различные ранения.