В новые регионы отправят 2,5 млн книг классики, Прилепина и народных сказок Путин поручил направить в новые регионы 2,5 млн книг Прилепина, сказок и русской классики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить библиотеки новых регионов страны книгами, сообщает пресс-служба Кремля по итогам совещания главы государства с членами кабмина. По его словам, уже в ближайшее время для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 2,5 млн экземпляров изданий. Среди них будет народные сказки для детей, русская классика и произведения Захара Прилепина.

Будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров. Обращаю внимание: работу нужно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами, — сказал Путин.

Он также отметил, что для достижения результата на этом направлении было принято решение выделить дополнительные средства из президентского фонда.

Ранее сообщалось, что почти 1,4 тысячи школ в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях получили временную государственную аккредитацию и смогут выдавать своим выпускникам аттестаты российского образца. В ЛНР и ДНР лицензирование прошли подавляющее большинство школ.