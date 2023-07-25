Более тысячи школ в новых регионах смогут выдавать российские аттестаты Рособрнадзор: 1385 школ в новых регионах смогут выдавать выпускникам аттестаты российского образца

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 1385 школ получили временную государственную аккредитацию и смогут выдавать своим выпускникам аттестаты российского образца, передает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор. В ведомстве добавили, что в ДНР и ЛНР процедуры лицензирования и аккредитации прошли подавляющее большинство школ.

Временную государственную аккредитацию, которая дает право выдавать выпускникам аттестаты российского образца, получили 1385 школ из новых регионов, в том числе 593 школы ДНР и 534 школы ЛНР, — цитирует агентство сообщение Рособрнадзора.

В ведомстве добавили, что временные свидетельства о госаккредитации выданы также 24 вузам и 178 колледжам в новых регионах. Их выпускники получат дипломы российского образца. В общей сложности, по данным Рособрнадзора, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выдано 2838 лицензий на осуществление образовательной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Белгороде с 1 сентября к очному формату обучения вернутся 48 школ. За парты сядут около 40 тысяч школьников, в том числе три тысячи первоклассников. В администрации города отметили, что главной задачей нового учебного года является усиление мер антитеррористической защищенности, отработка алгоритмов действий в различных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей.