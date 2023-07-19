В Белгороде 48 школ вернутся к очному обучению с 1 сентября

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

С начала нового учебного года школы в Белгороде вернутся к очному формату обучения, сообщается в Telegram-канале мэрии города. За парты сядут примерно 40 тысяч учащихся.

С 1 сентября в очном формате заработают 48 общеобразовательных учреждений. За парты сядут около 40 тысяч школьников, в том числе 3 тысячи первоклассников, — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что главной задачей нового учебного года является усиление мер антитеррористической защищенности, отработка алгоритмов действий в различных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей. Все предложения по организации учебного процесса были обсуждены с педагогами и родителями.

В администрации Белгорода также добавили, что с 1 августа к полноценному режиму работы вернуться 67 городских детских садов.

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что из-за работы большинства вузов в новых регионах России в дистанционном формате страдает качество обучения, поэтому планируется предложить студентам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей временно переводиться на обучение в другие учебные заведения России. Наиболее удобным для этого механизмом может стать заключение договоров о целевом обучении.