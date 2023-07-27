В ГД заявили, что депутатам нельзя запретить посещать зону СВО Депутат Журавлев назвал невозможным запрет членам Госдумы посещать зону СВО

Фото: МО РФ

Министерство обороны России не может запретить депутатам посещать зону СВО, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии для NEWS.ru. По словам парламентария, это противоречит закону о статусе депутата.

Мне лично никто ничего не запрещал, да и не имеет права препятствовать нахождению где бы то ни было, об этом прямо указано в законе о статусе депутата. Если и были какие-то рекомендательные письма от Министерства обороны, то я их не видел и не читал, — заявил Журавлев.

По словам зампреда комитета по обороне, он сам ездит в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы навестить участников добровольческих подразделений. При этом он подчеркнул, что стоял у истоков создания таких формирований.

Я сам езжу исключительно в добровольческие подразделения, в формировании которых вообще-то участвовал, стоял, так сказать, у истоков всего этого движения на Донбассе, — рассказал он.

Вместе с тем Журавлев отметил, что депутаты должны как минимум уведомлять Генеральный штаб ВС РФ о посещении частей регулярной армии. Кроме того, членам нижней палаты парламента нужно особое разрешение для посещения оборонных предприятий, так как они имеют статус секретных.

Здесь же, в зоне проведения специальной военной операции, речь идет и о военной тайне, которую человек, далекий от воинской службы, может поневоле выдать врагу, и о безопасности его самого, — подытожил парламентарий.

Как сообщалось ранее, депутатам Госдумы запретили посещать зону СВО без разрешения главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу или начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. При этом разрешается совершать поездки в новые регионы РФ и встречаться с военными на нейтральной территории. В Министерстве обороны России не прокомментировали эти сообщения.