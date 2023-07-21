Почему песню SHAMAN «Мой бой» не будут слушать на передовой Артист выпустил новый клип

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN

Певец SHAMAN одарил мир новым клипом «Мой бой». В этот раз, к счастью, обошлось без ржаных полей, кидания на колени и развевающейся на ветру рубахи. Словом, без развесистой клюквы, присущей ранним работам.

Но в клипах SHAMAN по-прежнему патриотическое буквально все. Крест на груди размером с самого SHAMAN, солдаты НАТО, глядящие холодными злыми глазами, разрушенные города. Песня, по задумке создателей, призвана вдохновлять на бой, о чем тончайше намекает ее название.

На тексте с рифмами уровня «больней-сильней» останавливаться не будем. В конце концов, вся почти русская эстрада использует рифмы из серии «ботинки-полуботинки», «брат — двоюродный брат» — и ничего. Нарратив произведения понятен, если процитировать саму песню: «Я русский, и я иду до конца».

В целом клип, конечно, получился откровенно лубочным. Складывается впечатление, что продюсеры SHAMAN давно и прочно поставили себе задачу: собрать все самые затертые образы из книжки «Русские глазами иностранца» и транслировать их по кругу.

Но главное — вряд ли песню станут слушать на передовой, и я объясню почему.

В картине «Брат» Сергея Бодрова есть такая сцена. Главный герой Данила Багров говорит героине с надутыми губами, роль которой исполняет Ирина Салтыкова:

— Мне твоя музыка не нравится, она не настоящая. Там такое не слушают.

— А там — это где?

— На войне.

Здесь Балабанов высказал очень тонкую истину: на войне, где возрастает цена жизни и цена любой прожитой секунды, попросту никому не интересен коммерческий продукт. SHAMAN — это своего рода обложка глянцевого журнала, образ, призванный привлекать школьниц и домохозяек. Парни на передовой (автор располагает материалами бесед) слушают то, что считают настоящим. Как ни парадоксально — опального Шевчука, Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Цоя, Высоцкого и многих других.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Граффити с изображением музыканта Виктора Цоя, город Санкт-Петербург

Словом, ту музыку, которая рождалась не как коммерческий проект, а как глубокое переживание автора.

Чтобы понять, о чем речь, предлагаю провести простой эксперимент — включить, например, песню, «Рождество. Мертвый город» группы ДДТ. Кажется, именно в этом жанре силились блеснуть создатели клипа SHAMAN. Шевчук написал свою песню в подвалах города Грозный в 1997 году. В тот период он провел в Чечне под обстрелами огромное количество времени, видел и смерти, и победы, знал, о чем говорит, жил тем, что поет.

И сегодня парни на передовой это чувствуют. И включают «Рождество», «Родину», «Победу». И десятки других песен, написанных не в высоких кабинетах за большие гонорары. А на улицах, кухнях и главное — отпечатавшихся каждым словом в сознании тех, кто их пел.

Безусловно, государству сегодня нужна пропаганда — в хорошем смысле. Та самая, которая привлекла бы молодежь на верную сторону и объединила взрослых людей.

Но русский народ, как мне кажется, гораздо тоньше и глубже, чем думают авторы «Мой бой». Он слышит и чувствует фальшь. Понимает, когда ему пытаются «скормить продукт», а не рассказать о чем-то важном.

Был такой предвыборный слоган — «Выбирай сердцем». И музыку русский человек выбирает сердцем. Особенно в бою.