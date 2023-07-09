Лепсу отменили концерт из-за публичной поддержки спецоперации Григорию Лепсу отменили концерт в Ташкенте 23 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российскому певцу Григорию Лепсу отменили концерт в Ташкенте 23 октября. В интервью радиостанции «Говорит Москва» певец отметил, что причиной отмены мероприятия стала его публичная поддержка спецоперации на Украине.

По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам. Бог с ними. История нас рассудит, а всё остальное меня не волнует абсолютно, — сказал Лепс.

До этого отменили концерт певца, который должен был пройти в киргизском городе Чолпон-Ата 2 августа. Причиной отмены стало недовольство среди общественности. Как отмечается, после анонса концерта Лепса пользователи социальных сетей начали высказываться против выступления российского певца. Также концерты исполнителя отменили в Узбекистане и Казахстане.

Ранее в рамках форума основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за подбитые танки Leopard. На ПМЭФ-2023 продюсер и его команда пообещали от себя по 700 тысяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2.

Готовность поддержать российскую армию таким путем выразили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса. Идею поддержали в том числе певица Слава, Виктория Дайнеко, Александр Маршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Успенская.