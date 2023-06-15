«Земляне», Басков и Лепс пообещали награду за подбитые Leopard

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Григорий Лепс

Основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за подбитые танки Leopard, сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы». Он и его команда пообещали от себя по 700 тысяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2.

Многие артисты говорят о своей приверженности стране и победе, но это остается только словами, при том, что сегодня каждый действительно может внести вклад в общее дело, — объяснил Киселев свое решение.

Готовность поддержать российскую армию таким путем со сцены ПМЭФ-2023 выразили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Владимира Киселева, Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса. Идею поддержали в том числе певица Слава, Виктория Дайнеко, Александр Маршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Успенская.

13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне проведения военной операции. Президент подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал обсудить этот вопрос с Министерством обороны России.