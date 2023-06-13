«Это неожиданно»: Путина удивило отсутствие выплат за подбитую технику Путина удивило отсутствие выплат за подбитую технику

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Подбитый танк ВСУ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне проведения военной операции. Президент, слова которого приводятся на сайте Кремля, подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал сегодня же обсудить этот вопрос с Министерством обороны России.

То, что не выплачивают — это неожиданно для меня. <...> Я не оспариваю. Исхожу из того, что так и есть. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре в Министерством обороны обязательно, стопроцентно, — пообещал Путин.

Он похвалил российских бойцов за самоотверженность, проявленную в ходе ведения боевых действий. Отдельно российский лидер остановился на летчиках, заявив, что те «классно воюют».

Ранее депутат Госдумы Александр Карелин заявил, что группа предпринимателей Сибири выразила готовность выплатить участникам СВО деньги за ликвидацию командиров ВСУ. Кроме того, бизнесмены намерены заплатить за уничтожение тяжелой военной техники: танков и ЗРК. Для этого планируется создать специализированный призовой фонд, пояснил депутат.