В Киргизии по просьбе общественности отменили концерт Лепса «Азаттык»: в Киргизии отменили концерт Лепса 2 августа из-за недовольства общественности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Концерт певца Григория Лепса, который должен был пройти в киргизском городе Чолпон-Ата 2 августа, отменили, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на организаторов мероприятия. По их словам, причиной отмены стало недовольство среди общественности.

Как отмечает радио, после анонса концерта Лепса пользователи социальных сетей начали высказываться против выступления российского певца. До этого концерт исполнителя отменили в Узбекистане и Казахстане.

Ранее стало известно, что Лепс станет специальным гостем на молодежном фестивале «Таврида.АРТ». Он пройдет в Крыму в районе Судака с 17 по 21 августа. Молодые артисты и мэтры российской эстрады, а также резиденты арт-кластера «Таврида» представят свои шоу-программы на пяти разных сценах.

Кроме того, в апреле Лепс заявлял, что берет 10 млн рублей за выступление на частном мероприятии. В эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ он рассказал, что готов за такие деньги выступить и на дне рождения, и на свадьбе. Певец призвал россиян копить деньги. При этом портал Super.ru со ссылкой на данные proconcert.ru сообщал, что гонорар исполнителя «Рюмки водки» почти вдвое ниже и составляет 6 млн рублей.