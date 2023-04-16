Лепс назвал сумму своего гонорара за выступление на корпоративе Лепс заявил, что берет 10 млн рублей за выступление на корпоративе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что берет 10 млн рублей за выступление на частном мероприятии. В эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ он рассказал, что готов за такие деньги выступить и на дне рождения, и на свадьбе. Певец призвал россиян копить деньги.

Недорого! 10 млн рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник, — сказал Лепс.

При этом портал Super.ru со ссылкой на данные proconcert.ru сообщает, что гонорар исполнителя «Рюмки водки» почти вдвое ниже и составляет 6 млн рублей.

Ранее стало известно, что стоимость выступления жены Валерия Меладзе — экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой на корпоративе составляет меньше миллиона рублей. По данным Telegram-канала SHOT, гонорар супруги Меладзе, чьи концерты были отменены в четырех городах России, составляет 850 тысяч рублей. Сама 43-летняя Джанабаева после долгого молчания рассказала, что сейчас находится в Москве. Бывшая участница «ВИА Гры» призвала россиян не держать обиду на ее мужа после скандальной вечеринки в Дубае, на которой певец произнес проукраинский лозунг.