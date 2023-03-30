Раскрыт гонорар жены Меладзе после отмены его концертов в России SHOT: стоимость выступления жены Меладзе на корпоративе составляет 850 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Стоимость выступления жены Валерия Меладзе — экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой на корпоративе составляет меньше миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, гонорар супруги Меладзе, чьи концерты были отменены в четырех городах России, составляет 850 тысяч рублей. Сама 43-летняя Джанабаева после долгого молчания рассказала, что сейчас находится в Москве. Бывшая участница «ВИА Гры» призвала россиян не держать обиду на ее мужа после скандальной вечеринки в Дубае, на которой певец произнес проукраинский лозунг.

Не будь жмотом — дай человеку второй шанс, — заявила Джанабаева, процитировав героя сериала «Доктор Хаус».

По данным SHOT, экс-солистка «ВИА Гры» настроена зарабатывать на корпоративах в России в долгосрочной перспективе. Райдер у Джанабаевой неприхотливый: чай, кофе, молоко, немного мяса и рыбы, фруктов и овощей.

Пара поженилась в 2014 году, у них трое детей. В «ВИА Гре» Джанабаева пела с 2004 по 2013 год, после того как группу покинули Анна Седокова и Светлана Лобода.

В январе Меладзе оказался в центре скандала после появления видео с выступления на новогоднем корпоративе в Объединенных Арабских Эмиратах, где заслуженный артист России по просьбе зрителя произнес украинский националистический лозунг. После этого концерты Меладзе были отменены в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону. 21 марта SHOT со ссылкой на источник в Минюсте РФ сообщал, что в ближайшее время Меладзе могут признать иноагентом.