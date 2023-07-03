Стал известен спецгость крымского фестиваля искусства «Таврида.АРТ» Специальным гостем фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму станет Григорий Лепс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

В Крыму в районе Судака с 17 по 21 августа пройдет пятый юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Молодые артисты и мэтры российской эстрады, а также резиденты арт-кластера «Таврида» представят свои шоу-программы на пяти разных сценах. В этом году специальным гостем фестиваля станет Григорий Лепс.

Как сообщают организаторы, общая программа будет состоять из пяти ключевых фестивалей. В течение пяти дней зрители и участники смогут увидеть пять презентаций разработок ученых, показы работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино- и театральных постановок, а также яркие шоу-программы на пяти разных сценах. Главной темой, объединяющей все форматы фестиваля, станет демонстрация достижений молодых творцов и профи самых разнообразных направлений.

Хедлайнерами фестиваля выступят как яркие молодые артисты, так и мэтры российской эстрады. Свои хиты на главной сцене исполнят Ваня Дмитриенко, группа «Моя Мишель», MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Ирина Дубцова, Митя Фомин, SHAMAN и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы. Специальным гостем фестиваля станет Григорий Лепс.

Фестиваль «Таврида.АРТ» является проектом Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В этом году он отмечает свое пятилетие. С 2019 года в нем приняли участие 15,5 тысяч творцов со всей страны.

Ранее арт-кластер «Таврида» стал одной из площадок празднования Дня молодежи, который в этом году отмечался в России 24 июня.