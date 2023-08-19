Газманов и SHAMAN зажгли в Крыму: фото второго дня фестиваля «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

В Крыму завершился второй день пятого по счету фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». Он был посвящен музыке и танцам. Гости смогли насладиться выступлениями певцов Олега Газманова и SHAMAN, Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, а также многих других российских деятелей искусства. Все желающие смогли попробовать себя в роли танцоров на специальных мастер-классах. В течение дня на побережье бухты Капсель в Судаке звучала самая разнообразная музыка — от джаза до электроники, от сальсы до хип-хопа.

Одним из главных перформансов дня стало выступление певца Олега Газманова в составе трио с участником военной операции на Украине Сергеем Нихаенко и Василием Пасечником на концерте проекта «Настоящие». Вместе с ветеранами СВО музыкант исполнил песню «Офицеры». Газманов признался, что никогда не исполнял эту композицию в таком большом составе. Он поблагодарил российских военных за смелость.

Певец SHAMAN на этот раз примерил на себя необычное амплуа и выступил в музыкальном патриотическом спектакле «Вера. Надежда. Любовь». Также он провел классическое выступление со своими главными хитами «Я русский», «Встанем», «Ты моя» и многими другими.

Пятый фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» проходит в бухте Капсель в Судаке с 17 по 21 августа. Организатором мероприятий является Росмолодежь. Всего в течение пяти дней на фестивале примут участие около 3,5 тысячи молодых деятелей культуры и искусства из 89 регионов России. Для гостей фестиваля организованы пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт.Молодость» и фестиваль достижений российской науки.

В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт, где соберутся архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры.

Самые яркие кадры второго дня фестиваля «Таврида.АРТ» — в фотогалерее NEWS.ru.