«Эмоциональное создание»: SHAMAN о реакции жены на его концерты в зоне СВО SHAMAN признался, что его жена переживает из-за концертов в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что его жена очень переживает из-за концертов в зоне СВО. Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ», он отметил, что, несмотря ни на что, его супруга относится с пониманием к решению выступать в новых регионах России, как и к любым другим его решениям.

Как и любая другая женщина, она же очень эмоциональное создание. Конечно же она очень сильно переживает. Но это мой путь. Она с пониманием относится к моей личности, к моему естеству. И она с большим уважением относится ко мне, а я отношусь с большим уважением к ней. И у нас когда случаются какие-то разногласия, но все равно, когда я говорю ей, что я решил так, и она говорит: «Это правильное решение». Я говорю: «Почему правильное»? «Потому что твое». Поэтому она у меня конечно великая женщина, — рассказал SHAMAN.

Также певец заявил, что во время пребывания в приграничных городах он чувствует свою нужность, и для него это самое главное. Он подчеркнул, что для него как для творческого человека необходимо понимание, что его и его песни любят.

Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что SHAMAN абстрагировался от происходящей вокруг ситуации. Так он прокомментировал высказывания художественного руководителя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева об отказе певца посетить горячие точки.