Нежеланию SHAMANa посещать горячие точки нашли объяснение Продюсер Рудченко о нежелании SHAMANa посещать горячие точки: не хочет навредить карьере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сделал четкий акцент на построение карьеры и абстрагировался от происходящей вокруг ситуации, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Так он прокомментировал высказывания художественного руководителя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева, который обвинил музыканта в напускном патриотизме. Рудченко считает, что певцу Shaman хватает своего творчества, чтобы называть себя патриотом.

Ярослав глубоко погружается в новостную повестку и следит за артистками, которые принимают ту или иную сторону. Видимо он просто абстрагировался от этой ситуации, чтобы не навредить своей карьере. Скорее всего, он сделал четкий акцент на построение карьеры и не хочет смешивать себя с патриотическим направлением именно в своем поведении, а не в песнях. Ему хватает своего творчества, чтобы называть себя патриотом. При этом не принимает сторону несогласных, чтобы не навредить себе, — сказал Рудченко.

Продюсер считает, что из-за концентрации на собственной карьере SHAMAN не собирается проявлять каких-то действий.

Киселев на шоу Маргариты Симоньян «Ч.Т.Д» рассказал, что дважды приглашал Shaman посетить с «Землянами» горячие точки, но он отказывался под разными предлогами, включая фразу «Не отпустила жена». Он упрекнул музыканта в нежелании показать поклонникам, что он — патриот своей страны.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что SHAMAN не показывает творческого развития и продолжает писать однообразные песни на одну и ту же тему. По его словам, артист должен перестать бить в одну точку и делать лишь патриотические песни — пусть даже когда-то это и принесло ему успех.