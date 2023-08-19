Олег Газманов: в России много талантливых певцов, но петь им нечего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России много талантливых певцов, но мало репертуара для них, заявил народный артист Российской Федерации Олег Газманов на пресс-конференции во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ». Особенно молодым исполнителям не хватает песен отвечающих духу времени, считает музыкант.

У нас есть большой дефицит репертуара. У нас есть много ребят, которые поют очень хорошо. «Голос», «Х-фактор» — там выходят такие просто шикарные певцы. Но петь им нечего, нет музыкального контента. И вот поэтому у нас появился мой проект «Родники». Там такая движуха идет. Люди просто бросились писать песни. И мы никого не заставляем, но там чисто патриотическое направление. 90% песен — о наших парнях, которые воюют сейчас, о стране, о любви, и тексты очень нравственные, про все хорошее, про те традиции, которые присущи нашей стране, — заявил Газманов.

Он также отметил, что нужно менять ситуацию на российских радиостанциях, потому что там не включают песни, которые слушают в зоне СВО.

Нужно менять то, что происходит у нас в стране: радиостанции не крутят песни, которые помогают нашим воинам. Ни одна радиостанция не крутит. Вот у меня на «Родниках» тестирование того, что хочет народ. И народ хочет вот эти песни, а вы ребята остались там, — добавил Газманов.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что его жена очень переживает из-за концертов в зоне СВО. Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ», он отметил, что несмотря ни на что, его супруга относится с пониманием к решению выступать в новых регионах России, как и к любым другим его решениям.