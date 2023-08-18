В Крыму открылся пятый творческий фестиваль «Таврида. АРТ»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ежегодный творческий фестиваль «Таврида. АРТ» открылся в Судаке в четверг. С 17 и до 21 августа бухта Капсель объединит 3,5 тысячи участников, передает корреспондент NEWS.ru. На мероприятии выступят Григорий Лепс, Денис Майданов, Любовь Успенская, Олег Газманов, Николай Расторгуев и многие другие.

В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт, где соберутся архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры. Одним из известных участников стал актер Владимир Машков. В первый день ему подарили финский домик в Эко-деревне.

На открытии фестиваля выступила группа «Чайф», исполнив свои старые хиты. Музыканты группы предложили сделать фонарики в честь всех исполнителей на «Тавриде.АРТ». Также выступили представители молодежных музыкальных групп. Перед этим они пронесли огромный серебряный шар через зрителей. Все это сопровождалось песней в русско-народном стиле.

Ранее певец Денис Майданов на фестивале «Таврида.АРТ» заявил, что уехавшие из России исполнители, выступающие против страны за границей, заблуждаются, если думают, что они кому-то нужны за рубежом. Музыкант рассказал, что многих звезд на чужбине просто использовали в целях антироссийских кампаний.