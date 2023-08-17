«Наплевали на свой народ»: Майданов о музыкантах с антироссийской позицией Певец Денис Майданов: артистов за рубежом использовали для антироссийских целей

Уехавшие из России исполнители, выступающие против страны за границей, заблуждаются, если думают, что они кому-то нужны за рубежом, заявил в интервью NEWS.ru певец Денис Майданов. Музыкант, выступающий на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму, рассказал, что многих звезд на чужбине просто использовали в целях антироссийских кампаний.

Исполнители, которые заняли антироссийскую позицию, думают, что находясь там, за рубежом, и что-то говоря, они еще кому-то нужны. На самом деле это агония. Это люди, которые отказались от своей страны, от своей аудитории, наплевали абсолютно на свой народ. Самое страшное, что они были использованы в антироссийской стратегии, — как только они сказали свое слово, они перестали быть нужными. Их «выбросили» и там! — сказал Майданов.

Артисты, которые на концертах заявляют о своей позиции, по мнению Майданова, путают музыкальную сцену с политической трибуной. Певец посоветовал исполнителям, которые так самоутверждаются перед публикой, попробовать свои силы в настоящей политике, а не на эстраде.

Все-таки если вы собираетесь идти с заявлениями, идите в политику, там очень много людей, которые парируют, которым вам что-то скажут. А когда вы выходите одни на многотысячный стадион и что-то такое говорите, люди потом разворачиваются и уходят с ваших концертов. Потому что они пришли за музыкой, а начинают слышать от вас политику. Не путайте сцены, не путайте жанры, — заявил артист.

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