Легендарный диктор назвала двух настоящих патриотов в шоубизе Телеведущая Татьяна Судец назвала Баскова и Лепса настоящими патриотами

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Григорий Лепс, Николай Басков

Телеведущая и легендарный советский диктор Татьяна Судец в интервью NEWS.ru назвала двух настоящих патриотов в российском шоубизе — Николая Баскова и Григория Лепса. Они оба пообещали и уже начали выплачивать военным деньги из своих личных сбережений за уничтоженную технику ВСУ в зоне СВО.

По мнению Судец, такое решение говорит о настоящем патриотизме обоих исполнителей.

Потому что они нормальные настоящие патриоты — и Басков, и Лепс, — подчеркнула Судец.

Ранее основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев и его команда пообещали от себя по 700 тысяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2. Готовность поддержать российскую армию премиями из личных средств за подбитую технику противника выразили певцs Николай Басков и Григорий Лепс. Идею поддержали также Александр Маршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Успенская.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне проведения военной операции. Глава государства подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал обсудить этот вопрос с Министерством обороны России.