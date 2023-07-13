Лидер «Агаты Кристи» рассказал о поездках в Донбасс Вадим Самойлов назвал выступления в Донбассе не коммерческими, а благотворительными

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Певец, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов (в центре) и граждане, призванные в вооруженные силы РФ

Российская рок-группа «Агата Кристи» с 2015 года регулярно дает концерты в Донбассе, рассказал в беседе с изданием «Союзное вече» основатель и лидер коллектива Вадим Самойлов. По его словам, поездки происходят по два-три, а иногда по четыре раза в год и носят благотворительный характер.

Мы даем не коммерческие концерты, это благотворительные выступления на День города, День шахтера, на День Победы. И, конечно, заезжаем в боевые подразделения, — рассказал музыкант.

Также он добавил, что много ездит в лагеря подготовки мобилизованных и по воинским частям в Центральном военном округе, выступая больше не как музыкант, а как гражданин. Кроме того, по его словам, группа через соцсети регулярно организует доставку на Донбасс помощи от граждан со всей России.

Кто-то через нас носочки шерстяные передает, кто-то кресла-каталки для госпиталей, — пояснил Самойлов.

Он рассказал и о том, что события последних лет показали, кто настоящий друг, а кто — нет. По словам артиста, люди в его окружении в основном разделяют его взгляды на СВО. При этом к своим коллегам с иной точкой зрения, например, к коллективу «Би-2» (солист группы Лева внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Самойлов относится с жалостью.

Я со снисхождением к ним отношусь, даже где-то с жалостью, потому что, считаю, они пребывают в некоем заблуждении. Причины этого у всех разные. Мне жаль, что Лева, наверное, в большей степени, а Шура — в меньшей так и не разобрались в ситуации и позволяют себе лишние высказывания, — подчеркнул лидер «Агаты Кристи».

Ранее российский композитор и продюсер Михаил Лисов рассказал, что американский актер и музыкант Джонни Депп согласился осенью приехать в Москву, чтобы поучаствовать в записи песни группы «ЯМОРЕ». Лисов уточнил, что переговоры велись несколько лет.