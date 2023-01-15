Певица Наташа Королева отметила новогодние праздники в Соединенных Штатах с родственниками, в том числе с матерью Людмилой Порывай, осудившей спецоперацию России на Украине. По мнению исполнительницы, разногласия во взглядах не должны мешать общению с родными.
Будьте мудрее и берегите своих близких. Даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают, — написала Королева в соцсети.
Людмила Порывай переехала из Киева в США более 30 лет назад. В августе она публично поддержала Украину во время концерта певицы Ирины Билык в Америке. Женщина вышла на сцену с желто-синим шарфом и повторила проукраинские лозунги.
Королевой запрещен въезд на территорию Украины. В интервью она отмечала, что стала одной из первых, кого внесли в черный список и признали угрозой национальной безопасности.
Летом певица опровергла слухи о своей эмиграции в США. Артистка пояснила, что бывает там, чтобы повидаться с мамой, которой в силу возраста трудно выбираться в Россию.