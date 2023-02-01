Налоговая закрыла бизнес украинской певицы Asti в России ФНС закрыла ИП украинской певицы Анны Asti в России

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Анна Asti

Федеральная налоговая служба России закрыла ИП украинской певицы Анны Asti, сообщает KP.RU. Это произошло из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Адвокат Андрей Алешкин предположил, что перед поездкой в США, где артистка находится в данный момент, Asti решила не продлевать российский ВНЖ, чтобы не скомпрометировать себя. По его словам, это показывает отношение артистки к стране, но принятие российского гражданство лишило бы ее действия двусмысленной трактовки.

Возможно, перед поездкой за границу певица не стала продлевать документы, которые могли бы ее скомпрометировать на Западе. Это лакмусовая бумажка отношения к стране, где ты добился популярности и богатства. Поэтому, на мой взгляд, Анне Asti имеет смысл получить гражданство РФ, чтобы не было двусмысленной трактовки ее действий, — отметил Алешкин.

Адвокат пояснил, что нежелание Asti продлевать документы и отказ от преференций в сфере уплаты налогов благодаря оформлению через ИП выглядит как нежелание артистки жить и работать в России. Издание уточнило, что певица замужем за российским предпринимателем Станиславом Юркиным и давно имеет возможность получить российское гражданство.

Украинская певица Светлана Лобода ранее была включена в список нежелательных лиц в Литве. Министр культуры республики Симонас Кайрис отметил, что отношение артистки к действиям России непонятно. По его словам, певица представляет угрозу для Литвы «с учетом ее прежней позиции в отношении России». В частности, речь идет о концертах Лободы, которые она давала в Крыму, в том числе 9 мая.