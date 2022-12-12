Звезда «Дальнобойщиков» отрекся от сестры и дочери из-за Украины Актер Гостюхин отрекся от сестры и дочери из-за позиции по украинскому конфликту

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Владимир Гостюхин

Актер Владимир Гостюхин, ставший известным благодаря роли Федора в сериале «Дальнобойщики», отрекся от сестры и дочери из-за позиции по украинскому конфликту, о чем сам он рассказал в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». По мнению артиста, его родственникам «заморочила голову» пропаганда, которую ведет Киев. Гостюхин отметил, что после начала спецоперации РФ на Украине речь его сестры неожиданно приобрела антироссийские нотки.

Я потерял сестру. Ну как потерял? Она, слава богу, жива-здорова, может, не совсем здорова, все-таки возраст уже. Но ей эта бандеровская пропаганда заморочила голову, [с ней] невозможно разговаривать! Она жила в Харькове, у нас родственников там достаточно было. Когда началась спецоперация, она в Харькове была, я выслал ей песню, <...> и что началось, какие мне пошли [ответы]. <...> Самого оголтелого фашиста, такую антирусскую речь [прислала]. <...> Со мной, в общем, истерика была, — признался Гостюхин.

С внебрачной дочерью Александрой, проживающей в США, Гостюхин также прекратил общение. Актер отметил, что дочь приняла прозападную позицию и не хочет слышать отца.

Ранее российский актер Владимир Машков попросил дочь Марию вернуться из США в Россию. В Америке Мария Машкова живет с мужем и детьми уже десять лет. Актер начал переживать за дочь на фоне всплеска русофобии, о чём Мария сама рассказала в своём микроблоге.